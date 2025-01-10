مهنئا الرئيس اللبناني...عراقجي: ايران تدعم لبنان المستقر والآمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء،‌ انه کتب وزیر الخارجية الايراني على موقع اكس: "كل التهاني لفخامة الرئيس جوزيف عون والشعب اللبناني الشقيق".

وأضاف عراقجي: "ايران تدعم لبنان المستقر الآمن المستقل وطنا لجميع اللبنانيين، بعيدا عن الاحتلال والتهديدات الاجنبية'.

وصرح في الختام: "نخن كما كان الحال دوما، سنتعاون مع اي حكومة تمثل تطلعات الشعب اللبناني وتضمن رفاهيته وتصون استقلال لبنان وسيادته ووحدة اراضيها".

هذا وانتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش، جوزاف عون، رئيساً للبلاد، ليكون الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي، في أعقاب انتهاء ولاية الرئيس السابق، ميشال عون.

وبهذا أيضاً، يكون جوزاف عون قائد الجيش الرابع الذي يتولى هذا المنصب، إذ سبقه إلى ذلك كلّ من إميل لحود، ميشال سليمان وميشال عون.

جاء ذلك بعد تصويت النواب اللبنانيين، اليوم الخميس، في الدورة الثانية لانتخاب الرئيس، بعد الفشل في تأمين ثلثي الأصوات، أي 86 صوتاً، خلال التصويت في الدورة الأولى صباحاً، وهو الحد الأدنى المطلوب لفوز أي مرشح.

وبعدما صوّت 71 نائباً لقائد الجيش في الدورة الأولى، فإنّه حاز على 99 صوتاً في الثانية، بينما تم تسجيل 15 لأسماء أخرى، 9 أوراق بيضاء و5 أخرى ملغاة.

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