السفير الصيني: خوزستان تتمتع بطاقات فريدة لإنتاج الطاقة الشمسية ونتطلع للمزيد من التعاون معها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال زونغ بي وو، اليوم السبت، خلال زيارته لمحافظ خوزستان وفي اجتماع مع محافظها: "أنا سعيد للغاية لأنني أتيحت لي الفرصة لإجراء زيارة جيدة لقدرات محافظة خوزستان، وآمل أن تمهد هذه الزيارة الطريق للمزيد من التعاون بين هذه المحافظة والصين."

وأضاف: "إن العلاقات الثقافية والتاريخية والودية بين إيران والصين، مثل نهر الكارون، جارية على الدوام، وقد تكونت تبادلات ثنائية جيدة بين البلدين، مثل الجسر الأبيض والأسود".

قال السفير الصيني لدى إيران: "إن محافظة خوزستان تتمتع بإمكانيات ممتازة في مجالات الصناعات التقليدية والناشئة، وخاصة الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، ويمكنها أن تمهد الطريق لمزيد من التواصل بين البلدين، إيران والصين".

وأضاف: "إن مجال التنمية الزراعية في محافظة خوزستان جيد للغاية ومطلوب، لذا أعتقد أن التعاون الثنائي في هذا المجال سيكون واضحا للغاية وبآفاق جيدة".

واعتبر بي وو الاستغلال الأمثل للنفايات وتصدير المنتجات المائية ذات الجودة من بين مجالات التعاون بين البلدين، وقال: "كما يمكننا عقد العديد من الدورات وإقامة التبادل العلمي بين البلدين في مجال التعليم".

وأعرب عن أمله في أنه بفضل الجهود الدؤوبة والمتضافرة من الجانبين، سيتم مواصلة التعاون بين إيران، وخاصة محافظة خوزستان، مع الصين على مستويات أعلى.

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