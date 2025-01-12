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١٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٢٥ م

الإمارات ولبنان يتفقان على إعادة فتح سفارة أبوظبي في بيروت

الإمارات ولبنان يتفقان على إعادة فتح سفارة أبوظبي في بيروت

اتفق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والرئيس اللبناني جوزيف عون، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت، في خطوة وُصفت بأنها انعكاس على حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة إمارات الرسمية، الشيخ محمد بن زايد، أكد خلال اتصال هاتفي دعم الإمارات على كل ما يضمن أمن لبنان واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه نحو التنمية والازدهار، معرباً عن تطلُّعه للعمل المشترك مع القيادة اللبنانية لتحقيق مصالح البلدين وشعبيهما، والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، أعرب الرئيس اللبناني عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد على تهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً للبنان، وعلى مشاعره الطيبة تجاه بلاده وشعبها، مؤكداً حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ومشِيداً بدور أبوظبي الداعم لبيروت في مختلف المجالات.

وشهد الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات ولبنان، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

/انتهى/

رمز الخبر 1952893
شیرین سماره

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