الإمارات ولبنان يتفقان على إعادة فتح سفارة أبوظبي في بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة إمارات الرسمية، الشيخ محمد بن زايد، أكد خلال اتصال هاتفي دعم الإمارات على كل ما يضمن أمن لبنان واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه نحو التنمية والازدهار، معرباً عن تطلُّعه للعمل المشترك مع القيادة اللبنانية لتحقيق مصالح البلدين وشعبيهما، والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، أعرب الرئيس اللبناني عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد على تهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً للبنان، وعلى مشاعره الطيبة تجاه بلاده وشعبها، مؤكداً حرصه على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، ومشِيداً بدور أبوظبي الداعم لبيروت في مختلف المجالات.

وشهد الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات ولبنان، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأنها.

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