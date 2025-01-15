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١٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٣٩ م

إعلام عبري: حدث صعب في قطاع غزة ... ومقتل 5 جنود في صوف جيش الاحتلال

إعلام عبري: حدث صعب في قطاع غزة ... ومقتل 5 جنود في صوف جيش الاحتلال

أقر جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 5 من جنوده وإصابة آخرين في حادثة انهيار مبنى في بيت حانون شمال قطاع غزة وذلك نتيجة إصابته بصاروخ مضاد للدروع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين، أن وسائل إعلام عبرية، تحدثت عن حدث قاسٍ تسبّب بقتلى وإصابات في صفوف "الجيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 5 من جنوده وإصابة آخرين في حادثة انهيار مبنى نتيجة إصابته بصاروخ مضاد للدروع في بيت حانون شمال قطاع غزة.

ووصف موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي ما حصل بـ"الحدث الصعب" في قطاع غزة، محمّلاً نتنياهو وحكومته المسؤولية في ذلك.

ولفت إلى أنه لا يزال هناك 3 جنود إسرائيليين تحت أنقاض المبنى المستهدف في بيت حانون.

هذا وتحدّث إعلام الاحتلال الإسرائيلي أنّ القوة التي انهار عليها المبنى هي من "لواء ناحال"، فيما قال مراسل القناة "الـ 14" إنه بعد الفشل في التعامل مع بيت حانون، سيتمّ خلال الأيام المقبلة إجراء تبديلات واسعة في القوات الإسرائيلية في منطقة شمال القطاع بين المناطق المختلفة.

/انتهى/

رمز الخبر 1953019
شیرین سماره

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