  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٧ ص

مقتل 10 وإصابة 32 شخصا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا +فيديو

مقتل 10 وإصابة 32 شخصا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا +فيديو

أفادت تقارير أولية بأن حريقاً هائلاً اندلع في فندق بمنتجع كارتال كايا للتزلج، إحدى الوجهات السياحية الشهيرة في تركيا، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 32 آخرين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الحريق بدأ حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم (الثلاثاء) بالتوقيت المحلي في منطقة مطعم الفندق وانتشر بسرعة في جميع أنحاء المبنى.

وعلى إثر الحادث، توجهت فرق الإنقاذ، بما في ذلك رجال الإطفاء والفرق الطبية، إلى مكان الحادث.

وتم إخلاء نزلاء الفندق على الفور ونظرًا لأن الفندق كان محجوزًا بالكامل بسبب عطلة منتصف الفصل الدراسي، فقد أودى الحريق حتى الآن بحياة 10 أشخاص وأصاب 32 آخرين، وفقًا لصحيفة ديلي صباح.

وبحسب موقع "تركيا اليوم"، فإن جهود احتواء الحريق والتحقيق في أسبابه مستمرة.

/انتهى/

رمز الخبر 1953303

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات