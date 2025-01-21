مقتل 10 وإصابة 32 شخصا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا +فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الحريق بدأ حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم (الثلاثاء) بالتوقيت المحلي في منطقة مطعم الفندق وانتشر بسرعة في جميع أنحاء المبنى.

وعلى إثر الحادث، توجهت فرق الإنقاذ، بما في ذلك رجال الإطفاء والفرق الطبية، إلى مكان الحادث.

وتم إخلاء نزلاء الفندق على الفور ونظرًا لأن الفندق كان محجوزًا بالكامل بسبب عطلة منتصف الفصل الدراسي، فقد أودى الحريق حتى الآن بحياة 10 أشخاص وأصاب 32 آخرين، وفقًا لصحيفة ديلي صباح.

وبحسب موقع "تركيا اليوم"، فإن جهود احتواء الحريق والتحقيق في أسبابه مستمرة.

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