قائد الثورة يستقبل عددا من الناشطين في القطاع الخاص

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي الخامنئي استقبل اليوم ناشطين في القطاع الخاص في حسينية الإمام الخميني (رض).

وتحدث خلال هذا اللقاء 10 من نشطاء القطاع الخاص بحضور قائد الثورة، وبعد ذلك القى سماحته خطابا في الاجتماع.

وقال آية الله الخامنئي في كلمته: "نحن بحاجة إلى عمل إعلامي كبير. هل يعلم شبابنا وطلابنا بهذه التطورات التي تناولتموها هنا والتي سمعنا عنها؟ من يريد العمل في البلاد، ويحدث تأثيرًا، ويرى إمكانات في نفسه، هل يعلم أنه من الممكن إنشاء وحدة صغيرة، على سبيل المثال، في مدينة صغيرة، وبعد فترة من الوقت، زيادتها عشرات المرات؟ فهل هم على علم بهذا التقدم؟".

واكد سماحة القائد: "نحن متخلفون في تصوير و ابراز "التقدم وتحقيق الامنيات... القيام بعمل اعلامي كبير امر ضروري ينبغي أن يجلسوا لمناقشته والتفكير فيه".

يتبع,,,