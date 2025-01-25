حماس تسلم أربع مجندات إسرائيليات بغزة إلى الصليب الأحمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حركة حماس سلمت النساء إلى الصليب الأحمر في ساحة فلسطين بمدينة غزة بعد الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي. من المتوقع أن يتم في المقابل إطلاق سراح حوالي 200 أسير فلسطيني.

كارينا أريف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي – جميعهن 20 عامًا – وليري ألباج (19 عامًا)، كن اسيرات في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وكانت الأربع من بين سبع مجندات تم اسرهن من قاعدة ناحال عوز العسكرية، حيث خدمن كجنديات يعملن بنقاط مراقبة تراقب النشاط داخل غزة.

وقد تلقين الاسيرات عند تسليمهن للصيب الاحمر هدايا من حركة حماس.

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