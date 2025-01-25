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٢٥‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١:٣٢ م

حماس تسلم أربع مجندات إسرائيليات بغزة إلى الصليب الأحمر

حماس تسلم أربع مجندات إسرائيليات بغزة إلى الصليب الأحمر

سلمت حركة حماس أربع مجندات إسرائيليات اسيرات في غزة لمدة 15 شهرا إلى الصليب الأحمر، وهو ثاني إطلاق سراح للاسيرات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حركة حماس سلمت النساء إلى الصليب الأحمر في ساحة فلسطين بمدينة غزة بعد الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي. من المتوقع أن يتم في المقابل إطلاق سراح حوالي 200 أسير فلسطيني.

حماس تسلم أربع مجندات إسرائيليات بغزة إلى الصليب الأحمر

كارينا أريف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي – جميعهن 20 عامًا – وليري ألباج (19 عامًا)، كن اسيرات في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وكانت الأربع من بين سبع مجندات تم اسرهن من قاعدة ناحال عوز العسكرية، حيث خدمن كجنديات يعملن بنقاط مراقبة تراقب النشاط داخل غزة.

حماس تسلم أربع مجندات إسرائيليات بغزة إلى الصليب الأحمر

وقد تلقين الاسيرات عند تسليمهن للصيب الاحمر هدايا من حركة حماس.

/انتهى/

رمز الخبر 1953469
شیرین سماره

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