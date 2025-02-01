بيان وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة بمناسبة "عشرة الفجر"

أفادت وكالة مهر للأنباء، أصدرت وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة رسالة تهنئة بمناسبة "عشرة الفجر" المباركة، جاء فيها:

"الثاني عشر من بهمن يذكرنا بعودة مؤسس ومعمار الثورة الإسلامية الإيرانية، حضرة الإمام الخميني (ره) إلى الوطن العزيز، وبالحماس والشغف الذي لا يوصف من الشعب الذي زين الشوارع لاستقبال الإمام وأصحابه.

في هذه الأيام المباركة، أنهى الشعب الإيراني البطل والمجاهد حكم الطاغوت الظالم إلى الأبد، وقصّر يد نهب الأجانب والمستكبرين عن هذه الأرض الطاهرة.

إن انتصار الشعب الإيراني الغيور على ظلم الحكام الجائرين وإنهاء 2500 عام من الملكية يشبه المعجزة أكثر من كونه واقعاً، حيث كانت حكومة الشاه تتمتع بدعم شامل من العالم الغربي و القوى العظمى، ولكن بفضل توجيه وقيادة سيد من نسل آل البيت، وطاعة وامتثال لا مثيل له، إلى جانب التوسل والتوكل على رب العالمين، وتقديم دماء أفضل أبناء هذه الأرض، أثمر شجرة الثورة للشعب الإيراني.

تعلن وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، مع إحياء أيام الله في عشرة الفجر المباركة وتقديرها لمقام شهداء الثورة الإسلامية، أنها ستبذل كل جهدها لحماية أهداف الثورة الإسلامية، ومواجهة الاستكبار العالمي وقادته، والدفاع عن الأمن والمصالح الوطنية، وستقف بكل قوتها واستعدادها إلى جانب النظام المقدس لجمهورية إيران الإسلامية."

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