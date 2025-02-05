مباراة بيرسبوليس والنصر ستقام في استاد "آزادي"

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن نادي بيرسبوليس أن استاد آزادي سيكون مضيفًا لمباراة بيرسبوليس والنصر السعودي في يوم الثامن والأخير من مرحلة المجموعات لدوري النخبة الآسيوي.

ستبدأ هذه المباراة في الساعة 19:30 يوم الإثنين، 17 فبراير.

مع عودة استضافة المباريات إلى كرة القدم الإيرانية، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استاد آزادي كمكان لإقامة هذه المباراة.

وفي هذا السياق، قدم نادي بيرسبوليس طلبه لتوفير وإعداد سعة أكبر من المدرجات لاستيعاب المشجعين والمتفرجين.

يُقال إن مسؤولي نادي النصر طلبوا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن تُقام هذه المباراة على أرض محايدة.

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