طالبان: زيارة عراقجي لكابول فتحت فصل جديدا للعلاقات بين ايران وأفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر مساعد وزير الاقتصاد بالهيئة الحاكمة في افغانستان "عبد اللطيف نظري"، زيارة وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" الاخيرة الى كابول، انها "فتحت فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين".

واضاف هذا المسؤول في حركة طالبان، عبر منشور له اليوم : ان توسيع العلاقات الاقتصادية، وتطوير الطرق السككية وتنمية التجارة والترانزيت والاستثمارات الايرانية في افغانستان، واستخدام الطاقات في ميناء تشابهار (جنوب شرق ايران)، وتعزيز الامن الحدودي، ورعاية حقوق المهاجرين، كل ذلك يأتي ضمن الانجازات التي حققتها زيارة وزير الخارجية الايراني "الدكتور عباس عراقجي" الى كابول.