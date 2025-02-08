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٠٨‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٤:٠٩ م

المتحدثة باسم الحكومة: المفاوضات مع أوروبا مستمرة ولن نخوض فی مفاوضات غير مشرفة

المتحدثة باسم الحكومة: المفاوضات مع أوروبا مستمرة ولن نخوض فی مفاوضات غير مشرفة

أعلنت المتحدث باسم الحکومة الايرانية، فاطمة مهاجراني ان المفاوضات مع أوروبا مستمرة، مؤكدا ان إيران لن تقبل بمفاوضات غير مشرفة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، انها قالت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية "المفاوضات مع الدول الأوروبية ستستمر، والجميع يعلم جيدا أن إيران لن تقبل المفاوضات في ظل ظروف غير مشرفة".

وكتبت فاطمة مهاجراني على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إكس: "إن استراتيجية الحكومة هي أن سماع صوت واحد من إيران... في حين أن الجميع يدركون المشاكل، فإننا اليوم بحاجة إلى المزيد من الوحدة والتعاطف مقارنة بالأمس للتغلب عليها".

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة أن "المفاوضات مع الدول الأوروبية ستستمر، والجميع يعلم جيداً أن إيران لن تقبل بالمفاوضات في ظل ظروف غير مشرفة".

/انتهى/

رمز الخبر 1954074

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