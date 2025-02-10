بدء مسيرات 22 بهمن في جميع انحاء إيران؛ نحن جميعا نأتي من أجل إيران القوية

وكالة مهر للأنباء، مع الإعلان عن الاستعدادات الواسعة من قبل الشخصيات والمجموعات وشرائح الشعب المختلفة، فإن جميع مدن وقرى ايران الاسلامية ستظهر مرة أخرى بصيرتها ويقظتها ووحدتها بحضور كبير في مسيرة 22 بهمن وستحبط مخططات الأعداء الشريرة.

وبدات مسيرة الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في طهران وجميع أنحاء البلاد، وستقام هذه المراسم في طهران وفي 1400 منطقة ومدينة وأكثر من 35 ألف قرية في آن واحد في جميع أنحاء البلاد.

منذ بداية اليوم، حضر أهالي العاصمة في الشوارع المؤدية إلى ساحة أزادي، مكان إقامة مراسم الذكرى السنوية لانتصار الثورة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس مسعود بزشكيان كلمة في ساحة آزادي. كما حدد مجلس تنسيق الإعلام الإسلامي الشعار الرئيسي لايام عشرة الفجر لهذا العام والذي يصادف مولد الإمام المهدي (عج) ليكون "الحضور حتى الظهور".

ايلام :مشاركة حماسية لأهالي إيلام في مسيرة 22 من بهمن

قم المقدسة: في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران خرجت شرائح مختلفة من أهالي مدينة قم في عشرة طرق انطلقت من المساجد البارزة في مدينة قم المقدسة باتجاه ساحة الآستانة ومسجد الإمام الحسن العسكري (عليه السلام).

بندر عباس: مشاركة حماسية لأهالي بندر عباس في مسيرة 22 بهمن

حضور الرئيس الايراني في مسيرة 22 بهمن في طهران

ورافق الرئيس في هذه المسيرة نائب الرئيس التنفيذي قائم بناه ورئيس مكتب الرئيس حاجي ميرزائي، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

حضور اللواء سلامي القائد العام للحرس الثوري في مسيرة 22 بهمن

حضور العميد قاآني في مسيرة 22 بهمن

العميد قاآني، قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية، يشارك في مسيرة 22 بهمن، حيث يعبر بحضوره عن دعمه للثورة الإسلامية ويؤكد على أهمية الوحدة والتضامن في مواجهة التحديات.

العميد حاجي زاده: ترامب لن يجرؤ على مهاجمة إيران

أكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإسلامي، العميد أمير علي حاجي زاده، على هامش مسيرات 22 بهمن صباح الاثنين ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يجرؤ على مهاجمة إيران، مضيفا: ""إيران، كدولة قوية، لن تخضع للضغط والغطرسة".

عشرات آلاف الإيرانيين يتوافدون إلى الشوارع في مدينة مشهد لإحياء ذكرى 22 بهمن

توافد عشرات الآلاف من الشعب الإيراني للشوارع في مدينة مشهد، للتأكيد على التزامهم بمبادئ الثورة الإسلامية، ولإحياء ذكرى انتصارها.

تغطية الإعلام العربي لاحتفالات الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية

لقد عكست وسائل الإعلام العربية الحضور الحماسي والاحتفالي للناس من مختلف الفئات في احتفالات الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية خلال مسيرة 22 بهمن.

حضور الرئيس الايراني السابق في مسيرات 22 بهمن

رموز المقاومة الشهداء في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

حضور ملحمي لأهالي كردستان في احتفالات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية

شارك مئات الآلاف من اهالي محافظة كردستان ومدينة سنندج في في احتفالات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الاسلامية.

شعار "الموت لأمريكا" في مسيرات إحياء ذكرى الثورة في "مازندران"

شعار "الموت لأمريكا" يتردد في مسيرات إحياء ذكرى الثورة الإسلامية في محافظة مازندران، حيث يعبر المشاركون عن مواقفهم السياسية ورفضهم للسياسات الأمريكية.

اروميه: حضور مهيب للشعب الإيراني في أروميه في الذكرى السنوية للثورة الإسلامية

شهدت مدينة أورميه حضورًا مهيبًا للمواطنين في الذكرى السنوية للثورة الإسلامية، حيث تجمع الآلاف للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية، معبرين عن ولائهم وإيمانهم بقيم الثورة.

المزارعون يشاركون بالجرارات في مسيرة 22 بهمن في نهاوند

يتبع...