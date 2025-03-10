الأدميرال إيراني ردا على تخرصات ترامب: البعض يعيش في أوهام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الأدميرال إيراني قال في تصريح له: "نشهد في العالم اليوم العديد من الأوهام التي يختلقها البعض لأنفسهم، لكن الواقع هو أن عدد اللاعبين في الساحة البحرية آخذ في التزايد، حيث تمتلك المزيد من الدول القدرة على الوجود الفعّال في البحار بفضل تقدمها العلمي والصناعي."

وأكد أن التعاون بين إيران وروسيا والصين في هذه المناورات يختلف عن غيره، حيث يهدف إلى إرساء الأمن البحري، بينما أولئك الذين يروجون لعكس ذلك هم الذين لم يجلبوا الأمن والاستقرار لأي بقعة من العالم، بل كانوا دائمًا مصدرًا لانعدام الأمن وتهديدًا للبشرية.

وأشار قائد البحرية الإيرانية إلى أن دول منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس باتت تمتلك القدرة على لعب دور إيجابي في الاقتصاد البحري.

كما أوضح أن المناورات البحرية الحالية ستشهد في المستقبل مشاركة أوسع من قبل دول أخرى في المنطقة، مما يعزز التعاون البحري بين هذه الدول.

جاء ذلك ردًا على تصريح ترامب، الذي سُئل خلال عودته من فلوريدا إلى واشنطن حول ما إذا كان قلقًا بشأن هذه المناورات، فأجاب: "لا، إطلاقًا، لأننا أقوى من الجميع".

يُذكر أن النسخة السابعة من مناورات "حزام الأمن البحري 2025" تُقام في شمال المحيط الهندي بمشاركة قطع بحرية من إيران وروسيا والصين، إلى جانب مراقبين عسكريين من أذربيجان، جنوب إفريقيا، عمان، كازاخستان، باكستان، قطر، العراق، الإمارات، وسريلانكا.

وتهدف هذه المناورات إلى تعزيز الأمن والتعاون البحري المستدام في شمال المحيط الهندي، بالإضافة إلى تطوير العلاقات بين القوات البحرية الاستراتيجية للدول الثلاث في التخطيط وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة.

وکان الرئيس الأميركي وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز عندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء التدريبات العسكرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين قال؛ "لا على الإطلاق، لأننا أقوى منهم جميعا. لدينا قوة أكبر منهم جميعا"؛ على حد تعبيره.