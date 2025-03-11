معاريف: استعداد عال وقلق في إسرائيل بعد تهديد انصار الله اليمن باستئناف العمليات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة معا الاخبارية، أن صحيفة "معاريف" العبرية سلطت الضوء على "احتمال عودة انصار الله اليمنية بعد هدوء طويل في الساحة اليمنية، وتنفيذ عمليات خلال الساعات القادمة باتجاه الكيان الإسرائيلي".

وأشارت الصحيفة إلى أن "انصار الله اليمنية حددوا الساعات المقبلة كموعد لاستئناف عمليات إطلاق الصواريخ وإرسال الطائرات المسيرة نحو الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت أن "سلاح الجو الإسرائيلي، يتعامل بجدية كبيرة مع التهديدات القادمة من اليمن، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز الجاهزية، من بينها وضع عدة أنظمة في حالة تأهب، بما في ذلك منظومة اعتراض الصواريخ حيتس".

وأعلن المجلس السياسي الأعلى التابع لحركة انصار الله اليمنية في وقت سابق، جهوزيته لتنفيذ العمليات العسكرية البحرية ضد الملاحة الإسرائيلية.

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