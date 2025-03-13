البنك المركزي الايراني: اقتصاد البلاد شهد نموا بنسبة 3.7% خلال 9 الاشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه اشار فرزين الى المسار المناسب والمستدام للنمو الاقتصادي للبلاد قائلا ان اقتصاد البلاد شهد خلال الاشهر الـ 9 الاولى من العام الايراني الحالي نموا بنسبة 3.7 بالمائة، وهو نمو مناسب ومقبول مقارنة بمعدل النمو الاقتصادي في العالم وبلدان المنطقة.

واكد ان هذه النسبة من النمو الاقتصادي مقبولة لكننا ما زلنا على مسافة من النمو المنشود ألا وهو 8 بالمائة، ويجب ان نسعى للوصول الى نقطة الهدف، معربا عن امله في تحسن معدل النمو في الربع الاخير من العام الايراني الحالي (ينتهي في 20 اذار/مارس).

وقال رئيس البنك المركزي انه دراسة معدل النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية تظهر انه كلما اقتربنا من نهاية العام، نكون قد حققنا نموا اقتصاديا افضل في جميع القطاعات الاقتصادية غير النفطية بما فيها الزراعة والخدمات والصناعة، موضحا ان القوة الدافعة لزيادة معدل النمو كانت القطاعات غير النفطية للاقتصاد.

واضاف ان قطاع الخدمات يشكل نحو 50 بالمائة من اجمالي الناتج القومي، وقطاع الزراعة 10 بالمائة وقطاع الصناعة والمناجم 30 بالمائة والنفط 10 بالمائة. لذلك فان قطاع الخدمات له اثر كبير على معدل النمو الاقتصادي .

وعن الصادرات والواردات في العام الايراني الحالي، قال فرزين ان صادرات البلاد خلال الاشهر الـ 11 الاولى من العام سجلت اكثر من 53.3 مليار دولار (من دون السلع النفطية) اي نموا قدره 18.8 بالمائة في حين ان الواردات سجلت نحو 63 مليار دولار بنمو قدره 5.6 بالمائة.

واكد ان جزء من ارقام الواردات خصصت لواردات الذهب ما اضاف الى راسمال البلاد واحتياطيات البنك المركزي.

واضاف ان حجم التجارة غير النفطية للبلاد ارتفع من 105 مليار دولار للعام الايراني الماضي الى 116 مليار دولار للعام الجاري اي بنمو قدره 11.2 بالمائة وهو ما تحقق خلال الاشهر الـ 11 الاخيرة.