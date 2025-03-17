ولایتی یؤکد على تعزیز العلاقات الاستراتیجیة بین إیران والصین

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الجانبين شددا خلال اللقاء على أهمية تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واعتبرا أن الشراكة بين إيران والصين تلعب دورًا محوريًا في إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد.

وأشار ولايتي إلى العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين، مؤكدًا أن تعزيز التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية يمثل أولوية خاصة، داعيًا إلى الاستفادة القصوى من الإمكانات المشتركة لتعزيز هذه الشراكة.

من جانبه، أعرب السفير الصيني عن ارتياحه لمسار تنامي العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن بكين عازمة على تعزيز علاقاتها مع طهران، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

كما تطرق الجانبان إلى التطورات الإقليمية، حيث أكدا على ضرورة التعاون الوثيق بين البلدين لضمان السلام والأمن الإقليميين.