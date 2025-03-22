المراقبة الكاملة للحدود بالاعتماد على أحدث الإنجازات في مجال الدفاع والأمن

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه قام العميد "حيدري" خلال عطلة نوروز بزيارة غير معلنة إلى الشريط الحدودي لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وقال قائد القوات البرية للجيش خلال هذه الزيارة:من الضروري للوحدات العسكرية أن تعمل باستمرار على تحسين استعدادها القتالي من أجل الحفاظ على الأمن المستقر في إيران الإسلامية مع تحسين الردع في البلاد.

وأضاف: إن جهد القوات البرية للجيش منصب على القدرة على العمل الإستخباراتي بشكل كامل ومراقبة الحدود كاملة وبالاعتماد على أحدث الإنجازات في مجال الدفاع والأمن.

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