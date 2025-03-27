قاليباف: القدس تنتظر دعم كل المسلمين والأحرار في العالم

أفادت وكالة مهر للأنباء ان ئيس مجلس الشورى الإسلامي، دعا جميع أفراد الشعب للمشاركة في مسيرة يوم القدس. وجاءت في جزء من هذه الرسالة: القدس هي تنتظر كافة المسلمين والأحرار في العالم. إن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك هي فرصة لإدانة الإبادة الجماعية والوقوف ضد النظام الحاكم المتعجرف.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي علينا جميعا واجب الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم، الشعب الذي يقف في الميدان من أجل هويته وأرضه واستقلاله.

ولا شك أن المسلمين وأحرار العالم سيثبتون شرعية هذه الأمة المظلومة بحضورهم. وكما هو الوعد الإلهي، فإن نور الله لا يمكن أن ينطفئ أبدًا وإرادته قائمة دائمًا. النصر للحق، والظلم لن يدوم. "نأمل في هذا اليوم العظيم أن ينهض شعبنا الحبيب للدفاع عن الإسلام والإنسانية والعدالة".

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