وزارة العلوم الايرانية تتضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة العلوم الايرانية دعت في بيانها، "المجتمع الدولي، لا سيما نشطاء حقوق الإنسان، إلى استخدام کافة الأدوات لمنع استمرار الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل بحق فلسطين وشعبها".

كما طالبت الوزارة عبر هذا البيان، بـ "إحالة ملف غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن حصانتهم السياسية أو الدبلوماسية؛ ووفقًا لقوانین المحكمة الجنائية الدولية".

وفيما يلي نص البيان الصادر عن وزارة العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايرانية لمناسبة يوم القدس العالمي (1446 هـ،ق).

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِإن الجريمة لا تصبح أمرًا عاديًا أبدًا. إن استمرار الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل لا يمكنه أن يُنسي العالم حجم الكارثة المأساوية التي تحدث في القرن الحادي والعشرين، وأمام أعين البشرية المذهولة.

إن عالم اليوم يشهد بذهول استمرار جرائم هذا الكيان المحتل، من خلال استهداف المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، وتدمير البنية التحتية المدنية بشكل واسع، بما في ذلك الجامعات والمدارس والمستشفيات، فضلًا عن منع وصول المساعدات الإنسانية، وحرمان سكان غزة حتى من حقهم في مياه الشرب والطعام. وهذا يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام ۱۹۴۹. وما يرتكبه الكيان المحتل يمثل خرقًا واضحًا للحقوق الانسانية، لا سيما المواد ۳۵، ۴۸ و ۵۱ من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف الأربع لعام ۱۹۴۹.

إن وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، إذ تعرب عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، تدعو المجتمع الدولي، لا سيما نشطاء حقوق الإنسان، إلى استخدام کافة الأدوات لمنع استمرار الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل، والعمل على متابعة ما يلي:-

۱. تأمين وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واحترام إرادته.

۲. ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.

۳. الرفع الفوري للحصار المفروض على غزة.۴. الالتزام بالقواعد الأساسية لقوانين حقوق الأنسان، بما في ذلك التمييز بين المدنيين والمقاتلين.

۵. احترام كرامة النساء والأطفال والإلتزام بها.

۶. الامتناع عن استهداف المناطق السكنية والمنشآت المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والجامعات.

۷. إعادة التيار الكهربائي والمياه، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

۸. احترام الحقوق الإنسانية لأسرى الحرب والجرحى.

۹. ضمان حق الصليب الأحمر في الوصول إلى ساحات الحرب.

۱۰. إحالة ملف غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن حصانتهم السياسية أو الدبلوماسية؛ ووفقًا لقوانین المحكمة الجنائية الدولية.

كما تدعو وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الشعب الإيراني المُحِب للعدالة إلى المشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي، والتي تُقام في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، دعمًا للشعب الفلسطيني الشریف.

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