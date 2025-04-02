استشهاد 16 نازح في قصف اسرائيلي لعيادة تابعة للأونروا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان توسيع العدوان الاسرائيلي علی غزة بات واضحاً بعدما اعلن عنه وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس.

ان غارة اسرائيلية استهدفت عيادة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" في مخيم جباليا، خلفت 16 شهيداً جلهم من الاطفال النازحين.

وان عمليات نقل العديد من جرحی هذا العدوان، تتم ببطئ شديد نحو المستشفی الاندونيسي والبحث عن المفقودين تحت الركام، يتم بوسائل بدائية.

وأوضحت المصادر ان المستهدفين في هذا القصف، كانوا ممن تم انذارهم بإخلاء اماكن وجودهم في اماكن اخری ونزحوا الی جباليا، وهذا ما يثبت ان الاحتلال الاسرائيلي لايزال يستهدف في قصفه أماكن تواجد المدنيين الفلسطينيين.

وأشار الی قصف الاحتلال منزلاً لعائلة عبدالباري ما أدی الی استشهاد 10 مواطنين واصابة عدد آخر واستهداف عدداً من خيام النازحين في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

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