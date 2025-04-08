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٠٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:١٦ ص

تدشين أكبر مصنع لتصنيع العوارض الفولاذية في شرق البلاد

تدشين أكبر مصنع لتصنيع العوارض الفولاذية في شرق البلاد

في اليوم الثاني من زيارته لمحافظة خراسان الرضوية، زار النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمدرضا عارف مدينة نيشابور لحضور حفل بدء التشغيل وافتتاح مصنع "خيام سبهر للفولاذ".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار النائب الأول لرئيس الجمهورية مدينة نيشابور في اليوم الثاني من زيارته لمحافظة خراسان الرضوية، لحضور حفل افتتاح مصنع خيام سبهر للصلب في نيشابور.

كما قام النائب الأول للرئيس بزيارة مختلف أجزاء المصنع.

مصنع خيام سبهر نيشابور للصلب، بسعة 500 ألف طن سنويًا، هو أكبر مصنع لإنتاج العوارض الفولاذية والمقاطع المتوسطة في شرق البلاد، ويقع على مساحة 96 كيلومترًا مربعًا في مدينة عطار الصناعية.

ويرافق النائب الأول خلال هذه الزيارة وزير الصحة ومحافظ خراسان الرضوية وأعضاء من مجلس الشورى الاسلامي وكبار المسؤولين في المحافظة.

كما سيقوم الدكتور عارف بزيارة بدء تشغيل بيت زجاجي كبير في مدينة نيشابور، استمراراً لزيارته الرسمية لهذه المحافظة.

/انتهى/

رمز الخبر 1956370
جواد ماستری فراهانی

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