إطلاق محطات للطاقة المتجددة باستطاعة 5000 ميغاوات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المدير العام لشركة انتاج الكهرباء الايرانية: "نحن نعمل حاليًا على تطوير محطات الطاقة المتجددة، حيث توجد العديد من المشاريع النشطة في هذا المجال. ومن المتوقع أن يتم إدخال 5000 ميغاوات من القدرة الإنتاجية الجديدة للطاقة المتجددة إلى الشبكة بحلول نهاية العام الايراني الحالي(2025-2026).

وأضاف: "لا يمكننا إدخال هذه المشاريع إلى الخدمة بسرعة، ولن نتمكن من تشغيل كامل هذه القدرة خلال فصل الصيف. بل إن جزءًا منها سيبدأ العمل في الصيف، بينما سيتم تشغيل جميع هذه القدرات بحلول نهاية العام."

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