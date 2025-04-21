  1. إيران
  2. المجتمع
٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٠ م

إطلاق محطات للطاقة المتجددة باستطاعة 5000 ميغاوات

إطلاق محطات للطاقة المتجددة باستطاعة 5000 ميغاوات

أعلن المدير العام لشركة توانير عن خطط لإدخال 5000 ميغاواط من القدرة الإنتاجية الجديدة للطاقة المتجددة إلى الشبكة بحلول نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن بعض المشاريع ستدخل الخدمة في الصيف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح المدير العام لشركة انتاج الكهرباء الايرانية: "نحن نعمل حاليًا على تطوير محطات الطاقة المتجددة، حيث توجد العديد من المشاريع النشطة في هذا المجال. ومن المتوقع أن يتم إدخال 5000 ميغاوات من القدرة الإنتاجية الجديدة للطاقة المتجددة إلى الشبكة بحلول نهاية العام الايراني الحالي(2025-2026).

وأضاف: "لا يمكننا إدخال هذه المشاريع إلى الخدمة بسرعة، ولن نتمكن من تشغيل كامل هذه القدرة خلال فصل الصيف. بل إن جزءًا منها سيبدأ العمل في الصيف، بينما سيتم تشغيل جميع هذه القدرات بحلول نهاية العام."

/انتهى/

رمز الخبر 1956902
یاسر المصری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات