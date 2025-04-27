نائب الرئيس الايراني التنفيذي يناقش مع سفير العراقي لدى طهران اخر تطور التعاون السككي والتجاري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار محمد جعفر قائم بناه، خلال لقائه السفير العراقي بعد ظهر يوم السبت، إلى القواسم المشتركة الثقافية والدينية والحدودية الواسعة بين إيران والعراق، ووصف توسيع العلاقات الودية بأنه رغبة عامة للشعبين، وأكد على ضرورة متابعته بجدية.

وأشار إلى أهمية تعميق العلاقات الحجية والسياسية من خلال تحسين البنية التحتية للنقل، وقال: إن ممر سكة حديد شلامجة - البصرة الذي تم توقيع العقد الخاص به بين البلدين، يعد من المشاريع المهمة على جدول الأعمال، وقد اتخذنا خطوات مهمة نحو تنفيذه، ومن المتوقع أن تعمل الحكومة العراقية أيضاً على تسريع عملية تنفيذ هذه الخطة.

كما استذكر نائب الرئيس الايراني التنفيذي مذكرة التفاهم التاريخية الموقعة بين إيران والعراق في عام 1977، مؤكداً على ضرورة إكمال ممر السكك الحديدية خسروي - بغداد، مضيفاً: بالنظر إلى أن ما يقرب من 90 في المائة من التجارة مع العراق وإقليم كردستان تتم عبر حدود خسروي، فإن إكمال هذا الخط الحديدي له أهمية خاصة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال قائم بناه إن مشروع السكك الحديدية من كرمانشاه إلى إسلام آباد قيد التنفيذ، وأضاف: إن ربط خسروي ببغداد سيوفر للعراق أيضًا اتصالاً بالسكك الحديدية مع القوقاز وآسيا الوسطى، مما سيجلب فوائد اقتصادية واسعة لكلا البلدين.

واقترح كذلك إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة على حدود قصر شيرين وخانقين، قائلاً: بالنظر إلى إعلان قصر شيرين منطقة تجارة حرة، فإننا نقترح أن يتخذ الجانب العراقي إجراءات مماثلة لتمهيد الطريق لإنشاء منطقة حرة مشتركة، مع الحفاظ على الحدود القانونية، والمساهمة في الرخاء الاقتصادي للشعبين على جانبي الحدود.

ومن جانب اخر أكد السفير العراقي لدى طهران ناصر عبد المحسن عبدالله خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى حجم التجارة بين البلدين البالغ 12 مليار دولار، ووجود أكثر من 700 ألف مواطن عراقي في إيران، و100 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية، والسفر السنوي لآلاف الزوار لعراقيين إلى إيران.

وأعرب عن تقديره لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة خلال محاربة داعش، وأضاف: إن العراقيين لن ينسوا تضحيات إخوانهم الإيرانيين وذكرى الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقه.

وفي ختام اللقاء أكد السفير العراقي أن القضايا التي طرحت في اللقاء سيتم نقلها سريعا إلى الجهات المعنية في الحكومة العراقية.

وأشار أيضاً إلى الزيارة الوشيكة للوفود العراقية إلى إيران لزيارة معرض إكسبو، معرباً عن أمله في أن تمهد هذه الفرصة الطريق لمتابعة أكثر جدية للاتفاقيات.

وكلف الرئيس بزشكيان نائبه التنفيذي بمهمة متابعة استكمال ممرات السكك الحديدية ذات الأولوية في البلاد، بما في ذلك خط سكة حديد شلامجة - البصرة.

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