https://ar.mehrnews.com/news/1957267/ ٢٨/٠٤/٢٠٢٥، ٥:٣٧ م رمز الخبر 1957267 الاقلیمیة دول الجوار الاقلیمیة دول الجوار ٢٨/٠٤/٢٠٢٥، ٥:٣٧ م الرئيس الايراني يزور مرقد حيدر علييف والد رئيس أذربيجان احتراما له زار الرئيس الايراني مسعود بزشكيان مرقد حيدر علييف والد رئيس أذربيجان احتراما واكراما له رمز الخبر 1957267 کپی شد محتوى ذات صلة بالصور.. مشاهد عن زيارة الرئيس بزشكيان والوفد المرافق له إلى باكو شاهد بالفيديو.. لقاء ودي للرئيس الايراني والاذربيجاني على شاطئ بحر قزوين بزشكيان: إيران وأذربيجان لديهما الكثير من القواسم المشتركة ولن نسمح لأي جهة أن تزعزع العلاقات بيننا سمات مسعود بزشكيان أذربيجان ايران
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