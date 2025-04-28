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٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٥:٣٧ م

الرئيس الايراني يزور مرقد حيدر علييف والد رئيس أذربيجان احتراما له

الرئيس الايراني يزور مرقد حيدر علييف والد رئيس أذربيجان احتراما له

زار الرئيس الايراني مسعود بزشكيان مرقد حيدر علييف والد رئيس أذربيجان احتراما واكراما له

رمز الخبر 1957267

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