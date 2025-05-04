قائد الثورة الاسلامية: اجتماع الحج يصب في مصلحة الناس ولا مصلحة للمسلمين تعلو وحدتهم

أفادت وكالة مهر للأنباء أشار قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد على الخامنئي في بداية اللقاء مع مسؤولي الحج، إلى الحادث المأساوي الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي في بندرعباس، وقدم تعازيه لأسر القتلى والجرحى في الحادث.

وقال سماحته: لقد كانت حقا حادثة مريرة ومأساوية بالنسبة لنا جميعا. وتابع: حوادث كالزلازل، الحرائق، الدمار؛ يحدث ذلك كله عن تعمد وعن طريق الصدفة وبشتى الطرق؛ سيتم تعويضه. وهنا أيضاً إذا كان هناك خلل للأجهزة التنفيذية المعنية، فإن شاء الله، سيتم تعويضه فوراً، بقوة، وبقدرة مؤسساتنا التنفيذية الشابة والنشيطة والقادرة والحيوية ولكن ما يحرق قلب الإنسان هي عائلات الضحايا .

واستمر قائد الثورة في حديثه حيث قال: لقد فقدت عائلات الضحايا أحباءهم. ونحن نقدم تعازينا لهم ونقول إننا إذا صبرنا على محن الحياة المتنوعة فإن الثواب الذي سيعطينا الله تعالى على هذا الصبر سيكون أعظم وأثمن بآلاف المرات من مرارة تلك المحنة. "أولئك عليهم صلوات من ربهم" - الذين صبروا يتغمدهم الله برحمته الواسعة؛ هذا مهم جداً. وإن شاء الله يطمئن قلوبهم ويرزقهم السكينة والطمأنينة.

وأكد سماحته فيما يتعلق بقضية الحج: ان فريضة الحج هي فريضة ـ وربما يمكن أن يقال إنها الفريضة الوحيدة ـ شكلها وتركيبها الخارجي سياسي مائة بالمائة. هذه الفريضة تجمع الناس في مكان واحد، في زمن واحد، في كل عام، تجمع كل من يستطيعه؛ فما هذا؟ إن تجمع الناس، تجمع الناس معًا، جوهر هذا العمل له طبيعة سياسية. فالحج إذن، خلافاً لجهود وأقوال وأفعال بعض من يشوهون هذه الحقيقة، له طبيعة سياسية، وشكله سياسي وتركيبه سياسي ايضا.

إن هذا التجمع للحجاج هو في المقام الأول لصالح الإنسانية. الآن يعتقد بعض الناس أن هذه الفائدة هي مجرد معاملة، وليست أي شيء آخر يسمى فائدة. ولكن ما هي هذه الفائدة اليوم؟ وحدة الأمة الإسلامية. في رأيي أنه لا يوجد مصلحة أعظم للأمة الإسلامية من الوحدة. لو كانت الأمة الإسلامية موحدة ومتكاتفة ومتعاونة ومتعاونة لما حدثت جرائم غزة ولما حدثت قضية فلسطين ولا يتعرض اليمن لمثل هذا الضغط.

عندما ننفصل عن بعضنا البعض فإن الاستعمار الأمريكي والكيان الصهيوني وبعض الدول الأوروبية وغير الأوروبية الأخرى تضع مصالحها وطموحاتها فوق مصالح الشعوب. وفي هذه الحال ربما يكون مصيرنا مثل البلدان التي تعرضت لضغوط من الاستعمار، وترى ما يحدث. فحالنا تصير مثل غزة.

عند الوحدة يستتب الأمن، وعندما كانت الوحدة جاء التقدم، وعندما كانت الوحدة جاء التآزر. نحن نستطيع أن نقدم المساعدة لأي دولة إسلامية لا تمتلكها. نحن نستطيع المساعدة. ويمكنه مساعدتنا أيضًا وحينئذ الجميع يساعدون بعضهم البعض.

یجب أن ننظر الحج بهذه العيون. دعونا نتعرف على الحج. وما ذكرته هو جزء من النقاط المعرفية في الحج. اعرف إلى أين تريد أن تذهب، واعرف ما تريد أن تفعله.

وبطبيعة الحال، تلعب الحكومات الإسلامية دوراً كبيراً، وللحكومة المضيفة للحج دور كبير جداً. إن لديهم مهمة كبيرة وثقيلة. إن كلام المسؤولين في البلاد والعلماء والمثقفين والكتاب والمتحدثين وأصحاب المناصب المؤثرة بين الناس له تأثير. كل واحد منهم لديه دور يلعبه. وبإمكانهم شرح حقيقة الحج للناس، وتوعيتهم، والتأثير على الرأي العام.

/انتهى/