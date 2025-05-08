الايرانيون يجتمعون في مشهد المقدسة للاحتفال بولادة الامام الرضا (ع)

وكالة مهر للأنباء، قسم المحافظات - فاطمة سعداتيان: لم يتبق سوى يوم واحد على ذكرى ولادة النجم الثامن الساطع في سماء الإمامة والولاية الإمام علي بن موسى الرضا (ع). تتمتع مدينة مشهد المقدسة بأجواء مختلفة خلال هذه الأيام. تمتلئ الشوارع المؤدية إلى المرقد الرضوي المقدس بحماسة الزوار الذين قدموا من جميع أنحاء إيران للتواجد بجانب مرقده الشريف في ليلة مولد إمام الرحمة.

وشهدت العاصمة الروحية لإيران، منذ الأيام الماضية، تواجد آلاف الزوار الذين وصلوا إلى المدينة عبر مختلف وسائل النقل، بما في ذلك الطائرات والقطارات والحافلات والسيارات الخاصة. وقد أتيحت الفرصة للعديد من الحجاج من المحافظات القريبة والبعيدة لحضور هذا الاحتفال العظيم لأول مرة أو بعد سنوات طويلة.

إعداد المواكب والبرامج الثقافية

في الأيام التي تسبق ذكرى مولد الإمام الرضا (ع)، تمتلئ شوارع الإمام الرضا والطرقات المحيطة بالمرقد بالمواكب التي تخدم الزوار بحماس وتحفيز. ويقول المسؤول عن أحد المواكب: "لقد خططنا لاستقبال جميع الزوار، وخاصة العائلات والأطفال، بأفضل طريقة ممكنة". كما أصبحت المحطات الثقافية وأجنحة الفنون والمسابقات وبرامج الإرشاد الديني جاهزة للخدمة ليتمكن الزوار من الاستفادة من الأجواء الثقافية والروحية لهذه الأيام إلى جانب الزيارة.

احتفال الخميس العظيم؛ قمة السعادة الرضوية

وبحسب بيان مقر الاحتفال، سيقام يوم الخميس 8 أيار/مايو، تزامناً مع ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع)، احتفال عائلي كبير للإمام الرضا (ع) في شارع الإمام الرضا (ع). سيبدأ الاحتفال في الساعة الرابعة عصرا ويستمر حتى وقت متأخر من الليل.

بالإضافة إلى البرامج الثقافية والفنية، يتضمن هذا الاحتفال أيضًا مسابقات رياضية وإضاءات وألعابًا وترفيهًا للأطفال والناشئين. وقال مسؤولون إن أكثر من 50 موكباً جاهزة لخدمة الزوار على طول شارع الإمام الرضا (ع)، كما تم إنشاء محطات الاستقبال والإرشاد الديني وأكشاك الفن في مواقع مختلفة حتى يتمكن الزوار من الاحتفال بذكرى ميلاد إمام الرحمة براحة بال وقلب سعيد.