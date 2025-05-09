بالفيديو والصور.. الاحتفال الكبير بذكرى مولد الإمام الرضا (ع) في طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء تقام احتفالات ذكرى مولد الإمام الرضا (ع) بين الساعة الرابعة عصرا الى العاشرة مساء بالتوقيت المحلي وسيضم 1000 خيمة وعروض طائرات بدون طيار.

وقد تم تحديد الشعار الرئيسي للقمة هذا العام ليكون "إيران، إيران الإمام الرضا".

سيتضمن الحدث برامج ممتعة وترفيهية لمختلف الفئات العمرية. ولذلك، يعد هذا الحدث مناسبًا لأولئك الذين يرغبون في قضاء وقت ممتع مع عائلاتهم.

انطلقت اليوم الجمعة 9 مايو/أيار، في الساعة الرابعة عصراً، مراسم تشييع جثمان شهداء الإمام الرضا (ع) في طهران، بالتزامن مع 8 مدن رئيسية في إيران، من ساحة هفت تير إلى ساحة حضرة ولي عصر (ع)، ثم في منصف كشاورز.

ولد الإمام الرضا (ع) الإمام الثامن من أئمة أهل البيت (ع) في الحادي عشر من ذي القعدة سنة 148 هـ في المدينة المنورة. والده الجليل الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام) هو جعفر (عليه السلام)؛ والدته الكريمة التقية معروفة بنجمة خاتون وطاهرة وسمانة.

يحتفل العالم الإسلامي بذكرى مولد الإمام الرضا (ع) بكل فرح وابتهاج.

ويشهد احتفال هذا العام أربعة مسارات رئيسية في ساحة هفت تير، تقاطع شارعي حافظ وكريمخان، وبداية شارع الحجاب، وساحة ولي عصر (عليه السلام)، وسيتم تقديم أغاني مثل "إيران الإمام الرضا"، "أغنية الأخوة والأخوّة"، "إيران"، وغيرها.

تم تنفيذ مساحات وديكورات فنية متنوعة على طول الطريق بما يتوافق مع المواضيع الحالية والمحاور الرئيسية لنشاط هذا التجمع الكبير. أحد هذه المساحات يتعلق بنصب الشهيد آية الله رئيسي، والآخر هو تصميم مساحة صحن وقاعة مرقد الإمام الرضا (ع)، والديكور الفني التالي يتعلق بنصب أهالي غزة ولبنان وفلسطين المظلومين في هذه المراسم.

يذكر أن تجمع الإمام الرضا (ع) لهذا العام اقيم بالإضافة إلى طهران أيام الأربعاء والخميس والجمعة في مدن أرومية ومشهد وهمدان وقزوين وكرمان وساري ورشت وأردبيل.

تم توفير ألف كشك ثقافي ومطعم لخدمة الضيوف أثناء الفعالية. ومن بينها الخيام السوداء للبدو، والتي باعتبارها رمزاً للعرقيات المختلفة، يتم تقديم الطعام العرقي الإيراني على طول الطريق.

إن محبة الإمام علي بن موسى الرضا (ع) موجودة في قلوب جميع الإيرانيين وليست مقتصرة على فئة معينة. ولهذا السبب، يحضر الحفل اليوم أشخاص من كل الأطياف الاجتماعية والطبقات، ومن كل الأعمار والمعتقدات. وقد حضر عدد كبير من الضيوف هذا العام من المدن المحيطة بطهران ووجدوا أنفسهم في تجمع ذكرى مولد الإمام الرضا.

وأقام خدام الحرم الشريف الرضوي مراسم الموسيقى الخاص للحرم الشريف وملأت أجواء مرقد الإمام الرضا (ع) شوارع طهران والتجمع الجماهيري الكبير احتفالاً بذكرى مولد الإمام الرضا (ع) في طهران.

اليوم تشارك كافة شرائح الشعب في الاحتفال الكبير بذكرى الإمام الرضا، الذي يقام في طهران تحت شعار "إيران، الإمام الرضا".

ويعتبر الأطفال والمراهقون ضيوفًا مميزين في هذا الحدث، حيث تم إعداد برامج مختلفة لهم، بما في ذلك المتنزهات الترفيهية القابلة للنفخ والألعاب اليدوية مثل كرة الطاولة والسهام وكرة القدم اليدوي.

في كل مكان في شارع كريم خان في طهران، الذي يؤدي إلى ساحة ولي عصر (عليه السلام) من جهة وساحة هفت تير من جهة أخرى، يمكن رؤية الأعلام الخضراء المزينة باسم ثامن الححج.

توافد شرائح مختلفة من محبي الإمام علي بن موسى الرضا (ع) إلى شارع كريم خان زند، وشارع كشاورز، وساحة ولي عصر للاحتفال بإمام الرضا (ع) في طهران بحماس أكبر من أي وقت مضى هذا العام.

ستقدم فرق الغناء والموسيقى للأطفال والشباب مقطوعات موسيقية خاصة بمناسبة مولد الإمام الرضا وعقد الكرامة. وتتواجد المسارح الواقعة في أربع نقاط على طول طريق الاجتماع الإمام الرضائي، وهي أماكن لأداء هذه المجموعات الغنائية.

يتضمن التجمع الكبير لأتباع الإمام الرضا (ع) تحت شعار إيران الإمام الرضا (ع) مواضيع مثل إحياء ذكرى شهداء الخدمة والشهيد رئيسي في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشهيد. ومن بين المجالات الأخرى التي يركز عليها هذا المجتمع دعم الشعب المضطهد في غزة والتركيز على المقاومة والصلاة من أجل تحرير القدس. كما تم تكريم ذكرى ضحايا حادثة بندر عباس.

يتبع..