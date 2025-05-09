إيران توافق مع عقد الجولة الرابعة من المفاوضات في مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أحد أعضاء فريق التفاوض الإيراني لوكالة تسنيم للأنباء عن توقيت هذه المحادثات: "في أعقاب اقتراح وزير الخارجية العماني بعقد الجولة الرابعة من المحادثات يوم الأحد، أعلنت طهران موافقتها".

وبحسب المصدر المطلع فإن هذه المفاوضات ستتعلق فقط بالمجال النووي ورفع العقوبات عن إيران.

تم تأجيل الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، والتي كان من المقرر عقدها يوم السبت 3 مايو، "لأسباب لوجستية وفنية"، بحسب إعلان الطرفين.

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