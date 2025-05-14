ترامب يصل إلى الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصل اليوم الأربعاء إلى العاصمة القطرية الدوحة في ثاني يوم من زيارته الإقليمية، بعد يوم حافل من الدبلوماسية وعقد الشراكات في الرياض أمس الثلاثاء.

وتوجه ترامب إلى الدوحة بعد مشاركته بالقمة الخليجية الأميركية في الرياض، حيث ألقى كلمة.و كان باستقباله في مطار حمد الدولي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني.

كما تأتي زيارته إلى الدوحة بعد عقده لقاء هو الأول من نوعه مع الرئيس المرحلة الانتقالية السوري الجولاني، شارك به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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