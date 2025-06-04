عراقجي يلتقي الأمين العام لحزب الله اللبناني والاخیر یؤكد على اهمية دعم ايران للمقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي، الذي يتواجد في بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين، والتقى وأجرى محادثات مع الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني.

وفي هذا اللقاء الذي حضره أيضاً سفير بلادنا في بيروت مجتبى أماني، جرى بحث الأوضاع في المنطقة.

وقال عراقجي بعد لقائه الشيخ قاسم: "إيران مهتمة بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه في الاقتصاد والسياسة على قاعدة الاحترام المتبادل".



كما قال الشيخ قاسم بعد استقباله عراقجي: "نؤكد على أهمية دور إيران الإيجابي في المنطقة ودعمها المقاومة الفلسطينية وشعبها".



وأضاف الشيخ قاسم: "نؤكد على قناعة حزب الله ‏وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره ‏وسيادته وطرد الاحتلال من أراضيه".

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