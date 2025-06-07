مباحثات هاتفية بين وزيرا خارجية ايران ومصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تلقى وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي اليوم السبت اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبدالعاطي هنأه فيها بعيد الاضحى المبارك ، وبحث معه القضايا الاقليمية ومنها الاوضاع في غزة.

وكان عراقجي قد زار مصر الأسبوع الماضي في ثاني زيارة رسمية له إلى القاهرة بعد توليه منصب وزير الخارجية، والتقى بنظيره المصري بدر عبد العاطي، وأجرى محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبناءً على اتفاق وزيري الخارجية خلال تلك الزيارة، تقرر بدء مشاورات سياسية بين البلدين على مستوى نائبي وزيري خارجية إيران ومصر.

وخلال هذه الزيارة، بالإضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية، أُجريت مشاورات أيضًا حول الاوضاع في المنطقة، بما في ذلك غزة.