اللواء موسوي: الاعتداء الأمريكي أطلق يد القوات المسلحة للقيام بأي رد

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفيما يلي نص رسالة اللواء السيد عبد الرحيم موسوي (رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة) ردا على الهجوم الأمريكي العدواني على إيران:

بسم الله الرحمن الرحيم

أمريكا، وفي استمرار دعمها الشامل للكيان الصهيوني الهمجي والعدواني، دخلت الحرب علانيةً ومباشرةً، منتهكةً سيادة إيران الإسلامية وحرمة تراب بلادنا.

على أمريكا المجرمة أن تعلم أنه إلى جانب عقاب ابنها غير الشرعي المعتدي فإنها فتحت أيدي محاربي الإسلام في القوات المسلحة للقيام بأي عمل ضد مصالحها وجيشها، ولن نتراجع في هذا الصدد أبداً.

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