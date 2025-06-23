عراقجي: الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد جاء ردا على العدوان الامريكي الصارخ

وأفلدت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي في ساعة متأخرة من يوم الاثنين إلى عشق آباد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في تركمانستان، وكان في استقباله رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان.

خلال الجولة الأولى من المحادثات بين وزيري خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان، أكد وزير خارجية بلادنا، أثناء شرحه للوضع في المنطقة في أعقاب العدوان العسكري للنظام الصهيوني والولايات المتحدة ضد بلدنا، على الطبيعة غير المبرر وغير القانوني لهذا العدوان.

واعتبر عراقجي الهجوم الأميركي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية دليلا على ضعف الكيان الصهيوني ويأسه تجاه بلدنا.

وأكد وزير الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد تصعيد التوترات في المنطقة، واعتبر الهجوم الصاروخي لبلادنا على قاعدة العديد العسكرية ردا على العدوان الأمريكي الصارخ على وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، وقال: "في حال اتخاذ الولايات المتحدة أي إجراء آخر، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستكون مستعدة للرد مرة أخرى".

وأكد وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف خلال اللقاء: "نحن جيران قريبون لإيران، ومنذ اليوم الأول لهجوم النظام الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعلنا معارضتنا له.. إن تركمانستان، باعتبارها دولة محايدة، لا تعتبر استخدام القوة والتهديد لحل القضايا أمراً مقبولاً.

/انتهى/