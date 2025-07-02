قاليباف: العدو الصهيوني سيتلقى ردا حاسما لو استهدف أي نقطة من البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "قاليباف" ادلى بكلمة في مراسم تأبين "شهداء الاقتدار" الذي أقيم بمصلى الإمام الخميني (رض) في طهران اليوم؛ مؤكدا بان "شهداء المقاومة شقوا طريقا للأمة الإسلامية وإيران خلال حرب الأيام الاثني عشر ضد الكيان الصهيوني المجرم".

واضاف : هذا المسار لم يتوقف في الماضي ولن يتوقف اليوم، بل سيتواصل في المستقبل الذي نستعد له جميعا.

وأشار "قاليباف"، إلى الخسائر التي لحقت بالمواقع العسكرية والبنى التحتية والمراكز الأمنية للكيان الصهيوني خلال الحرب، موضحا : انظروا كيف تحولت جهود المقاتلين والنخب الإيرانية على مدى اكثر من 4 عقود، إلى قوة عظمى، ومن جهة أخرى، فإن الكيان الصهيوني الذي كان يستعرض عضلاته أمام العالم ويتحدث عن "القبة الحديدية" ويدعي يأن الامن مستتب في الكيان، لكنه تلقى ردا حاسما من الأمة الإسلامية وأبناء إيران في غضون ساعات قليلة بعد عدوانه الاجرامي.

وتابع قائلا : منذ اليوم الثاني والثالث لهذه الحرب، قُصفت جميع الأراضي المحتلة بالصواريخ الايرانية؛ مردفا : في الليلة الأولى من الحرب، أطلقنا 350 طائرة مسيرة وأكثر من 150 صاروخا باتجاه الكيان الصهيوني وقد تفوقت قوة إيران في 24 ساعة، لدرجة أننا، على الرغم من دعم أمريكا وحلف الناتو للكيان الصهيوني، استهدفنا مواقعهم الدفاعية بإطلاق صاروخ واحد فقط، وهذا دليل على ضعف الصهاينة وما يسمى بقبتهم الحديدية، وتعاظم اقتدار إيران الصاروخي.

كما اشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي الى، أن الكيان الصهيوني وحده لا يمتلك أي قدرات أو جوهر في مواجهة الشعب الإيراني المسلم والعظيم؛ مردفا بان هذا الكيان لن يستطيع الاستمرار في الحرب كثيرا؛ واوضح : إن هذا الكيان اللقيط اعيد انتعاشه بدعم من أمريكا والغرب؛ مؤكدا بان النخب العلمية الشهيرة في انحاء العالم تؤمن بأن الكيان الصهيوني لا يستطيع البقاء على قيد الحياة دون واشنطن.

واكمل قاليباف : ان العدو الصهيوني سيتلقى ردا حاسما لو استهداف أي نقطة من البلاد؛ مشددا على ان ايران لم تكن بادئة الحرب ولكنها كانت على الدوام هي من يحدد نهاية المواجهة، مؤكدا بأن النصر في الميدان لطالما كان حليفنا.