مناورات الإنقاذ المشتركة بين ايران وروسيا تنطلق في بحر قزوين یوم غد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تُعقد مناورات الإنقاذ المشتركة في بحر قزوين "كاساريكس 2025"، بمشاركة سفن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، ابتداءً من الغد، ويستضيفها الأسطول الشمالي التابع للبحرية الإيرانية.

وتُعقد مناورات الإنقاذ البحرية "كاساريكس 2025" تحت شعار "معًا من أجل بحر قزوين آمن ومستقر"، بمشاركة القوات البحرية للجيش والحرس الثوري، وقيادة شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والبحرية الفيدرالية الروسية، وبحضور مراقبين من الدول المطلة على بحر قزوين.

وتهدف هذه المناورات إلى تعزيز السلامة والأمن البحريين، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل البحري بين القوات البحرية للدول المطلة على بحر قزوين.

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