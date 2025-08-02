بزشكيان: على المسلمين أن يتشاركوا قدراتهم

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان مسعود بزشكيان، الذي زار مدينة لاهور اليوم السبت لتكريم الشاعر والمفكر الإسلامي الكبير محمد اقبال لاهوري، استقبل "محمد نواز شريف"، رئيس الرابطة الإسلامية في باكستان.

وفي هذا اللقاء، ألقى الرئيس الايراني كلمةً أشاد فيها بدعم الشعب الباكستاني وتضامنه، قائلاً: إذا اتحد مسلمو العالم، فلن يتمكن الكيان الصهيوني من استهداف الدول المستقلة منفردةً. علينا أن نتشارك قدراتنا العلمية والصناعية والزراعية، ومن خلال تشكيل تكتل موحد، سنلبي احتياجات الأمة الإسلامية بأنفسنا.

في هذا اللقاء أشار محمد نواز شريف، بدوره إلى الهجمات العدوانية الأخيرة للكيان الصهيوني، وأشاد بصمود الشعب الإيراني، وقال: "نحن نقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسنكون أقوى من أي وقت مضى في المستقبل".

وأضاف: "لم يدافع الشعب الإيراني عن وطنه بمقاومته فحسب، بل أظهر أيضًا وجهًا جديدًا وفخورًا لإيران. لم تكن هذه المقاومة مجرد مواجهة مع الكيان، بل كانت مواجهة شجاعة مع القوى العالمية. أحيا الشعب الإيراني، بمقاومته، تاريخه المجيد الممتد لآلاف السنين. ونحن في باكستان نعتبر هذه المقاومة مصدر فخر واعتزاز لنا".

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