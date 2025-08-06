https://ar.mehrnews.com/news/1961398/ ٠٦/٠٨/٢٠٢٥، ٣:٢٨ م رمز الخبر 1961398 إيران السياسة إيران السياسة ٠٦/٠٨/٢٠٢٥، ٣:٢٨ م أحمديان عُيّن ممثلاً خاصاً لرئيس الجمهورية ورئيساً لمقر تطوير الخطط الوطنية بموجب مرسوم رئاسي، عُيّن علي أكبر أحمديان ممثلاً خاصاً لرئيس الجمهورية ورئيساً لمقر تطوير الخطط الوطنية والاستراتيجية. رمز الخبر 1961398 کپی شد محتوى ذات صلة "علي لاريجاني" أمينا عاما للمجلس الأعلى للأمن القومي الايراني عودة الشخصية المخضرمة في السياسة إلى قلب مجلس الأمن القومي.. من هو علي لاريجاني؟ أحمديان: سياسة إيران ثابتة في الجغرافيا السياسية الإقليمية سمات علي اكبر أحمديان مسعود بزشكيان تعيين
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