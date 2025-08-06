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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٣:٢٨ م

أحمديان عُيّن ممثلاً خاصاً لرئيس الجمهورية ورئيساً لمقر تطوير الخطط الوطنية

أحمديان عُيّن ممثلاً خاصاً لرئيس الجمهورية ورئيساً لمقر تطوير الخطط الوطنية

بموجب مرسوم رئاسي، عُيّن علي أكبر أحمديان ممثلاً خاصاً لرئيس الجمهورية ورئيساً لمقر تطوير الخطط الوطنية والاستراتيجية.

رمز الخبر 1961398

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