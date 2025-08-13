  1. إيران
  2. السياسة
١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٩:٣٥ ص

وزير الخارجية الايراني: يجب اعتبار العقوبات جرائم ضد الإنسانية

صرج وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي انه حان الوقت لاعتبار العقوبات اللاإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها جرائم ضد الإنسانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي، في منشور على شبكة إكس، مشيرًا إلى دراسة جديدة أجرتها مجلة ذا لانسيت: لطالما زعمت الأنظمة الغربية أن العقوبات بديل غير دموي للحرب.

ولكن ما هي الحقيقة؟

أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة ذا لانسيت المرموقة أن العقوبات الأحادية الجانب، وخاصة تلك التي تفرضها الولايات المتحدة، يمكن أن تكون قاتلة كالحرب.

منذ سبعينيات القرن الماضي، فقد أكثر من 500 ألف شخص حياتهم سنويًا بسبب العقوبات؛ وكان الضحايا الرئيسيون من الأطفال وكبار السن.

حان الوقت لاعتبار هذه العقوبات اللاإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها جرائم ضد الإنسانية.

ويجب على الدول الخاضعة للعقوبات أن ترد على هذه القسوة المنظمة بجهد منسق وموحد وجماعي.

/انتهى/

رمز الخبر 1961632
جواد ماستری فراهانی

