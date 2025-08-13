السفارة الإيرانية تدين التدخل الأمريكي في العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد بيانا جاء فيه: "تؤكد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الإرادة المشتركة لإيران والعراق لتعزيز العلاقات بين البلدين الجارين والمسلمين على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل، وتعتبر ذلك ضمانًا للسلام والاستقرار والأمن في الحدود المشتركة والمنطقة.

واضاف البيان: "إن تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، المعارضة لإبرام مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين إيران والعراق لتعزيز أمن البلدين ومكافحة الإرهاب، تُعدّ تدخلاً غير مقبول في العلاقات بين دولتين جارتين مستقلتين، ودليلاً واضحاً على نهج الولايات المتحدة المزعزع للاستقرار تجاه دول المنطقة، ودليلاً على المساعي المستمرة لصناع قرارها لزرع الفرقة بين الدول المجاورة والإسلامية".

وأكدت السفارة الايرانية: "إن مثل هذه المواقف التدخلية تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي القائم على "التعاون بين الدول".

وفي وقت سابق، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، ادعى ردًا على توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين إيران والعراق، بأن "الولايات المتحدة تدعم السيادة الحقيقية للعراق، وليس القوانين التي من شأنها أن تجعله دولة تابعة لإيران".

