وزير الداخلية: العراق حكومة وشعبا جسد بحق شعار "حب الحسين يجمعنا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء ذكر مؤمني في رسالة شكر وجهها إلى الشعب وجميع القائمين على مراسم الأربعين: لقد صنعنا هذا العام مرة أخرى ملحمة عظيمة وروحانية وخالدة في تاريخ العشق والولاء لسيد الشهداء الإمام أبي عبدالله الحسين (ع).

وقد تجسدت خلال هذه الأيام أرقى صور التخطيط والتعاون والتضامن بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، ما أدى إلى تنظيم مراسم عالمية فريدة من الناحية الأمنية والصحية والخدمية والنقل، وتسهيل حركة أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف زائر إيراني.

وأضاف الوزير: إننا أتقدم بخالص الشكر والامتنان للشعب الإيراني الكريم، ولا سيما الزائرين الحسينيين الذين كانوا الركيزة الأساسية لهذا الحدث العظيم، وكذلك لأصحاب المواكب الشعبية الذين جسّدوا أروع معاني الضيافة الإيرانية الأصيلة.

كما أعرب عن تقديره لجميع الأجهزة التنفيذية، خصوصا المحافظين ورؤساء اللجان الثمانية عشر في الهيئة المركزية للأربعين، الذين بذلوا جهودا مضنية ليل نهار في سبيل إنجاح هذا التجمع الخالد، وكذلك لوسائل الإعلام وعلى رأسها الإعلام الوطني.

وأشار مؤمني إلى أن النظرة الإيرانية لمراسم الأربعين هي نظرة عالمية، قائلا: إننا نفتخر بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرت الظروف اللازمة لعبور مواطني وزائري دول الجوار نحو كربلاء المقدسة لينهل الجميع من هذا البحر الإلهي.

كما أن الاستضافة الكريمة من قبل الشعب والحكومة في العراق جسدت بحق شعار حب الحسين يجمعنا.

وفي ختام رسالته، أعرب وزير الداخلية الإيراني عن أمله بأن يتواصل هذا الحدث العالمي العظيم بتنظيم أكثر روعة وبهاء عاما بعد عام.

