استشهاد وإصابة عدد من الأطفال نتيجة انفجار ذخائر متبقية من عدوان الكيان الصهيوني على إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري في لرستان، أن عدداً من الأطفال أصيبوا بجروح في انفجار ناجم عن ذخيرة غير منفجرة للكيان الصهيوني في قرية بقضاء بيرانشهر، وللأسف استشهد أحدهم حتى الآن.

ووفقاً لهذا التقرير، نُقل المصابون على الفور إلى المراكز الطبية بواسطة قوات الإنقاذ والطبية ووُضعوا تحت رعاية خاصة.

ويجري فحص الحالة العامة للأطفال ومتابعتها من قبل الأطباء.

وأدان مكتب العلاقات العامة للحرس الثوري في لرستان هذه الجريمة، وأعلن أنه سيتم الإعلان عن أخبار وتفاصيل إضافية لاحقاً بعد إجراء تحقيقات أكثر تفصيلاً.

/انتهى/