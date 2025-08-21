القائد العام للحرس الثوري يهنئ البلاد بيوم الصناعة الدفاعية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أصدر اللواء محمد باكبور، القائد العام للحرس الثوري الإسلامي، رسالة هنأ فيها وزير الدفاع والدعم للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة حلول يوم الصناعة الدفاعية الوطنية".

وأكد في رسالته : "لا شك أن الإنجازات العظيمة والفخورة للصناعة الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي ثمرة الإيمان والثقة بالنفس والمبادرة والجهود الدؤوبة لأبناء الأمة المؤمنين والثوريين، الذين رسموا، بتوجيه من القائد الأعلى للثورة، الطريق إلى قوة الدفاع واستقلال البلاد، واليوم، بالاعتماد على هذه القدرات، وصلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ذروة قوتها الرادعة".

/انتهى/