وزيرا خارجية ايران ومصر يوكدان على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف الإبادة الجماعية في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيد عباس عراقجي، مع وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، وتبادلا وجهات النظر مساء الاحد قبل بدء اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة.

وخلال هذا الاجتماع، ناقش وزيرا خارجية إيران ومصر آخر التطورات الثنائية والإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حولها، لا سيما الأزمة الإنسانية في غزة نتيجة استمرار الحصار الجائر المفروض على القطاع، وخطط الكيان الصهيوني العدوانية لتصعيد هجماته واحتلال القطاع بالكامل، وأكدا على ضرورة اتخاذ الدول الإسلامية إجراءات فورية وفعالة لوقف هذه الإبادة الجماعية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

وفي هذا اللقاء، أكد وزير خارجية بلادنا على أهمية تسخير قدرات التعاون الجماعي للدول الإسلامية لمواجهة الأعمال العدائية للكيان الصهيوني، مضيفًا: "إن التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية في مواجهة التهديدات المشتركة، وخاصة السياسات التوسعية للكيان الإسرائيلي، أمر بالغ الأهمية، ويجب علينا تسخير جميع الطاقات لتعزيز التعاون الجماعي ومواجهة هذا الكيان الإبادي بفعالية".

كما أطلع وزير الخارجية الإيراني نظيره المصري على آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية مع الترويكا الأوروبية.

وفي الختام، أكد وزيرا الخارجية الإيراني والمصري على ضرورة مواصلة المشاورات على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وكذلك في المحافل الإقليمية والدولية، لمنع تصعيد الأزمات والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

