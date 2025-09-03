المغامرة الاوروبية عبر اللعب في أرض اسرائيل وأمريكا من خلال تفعيل "سناب باك"

وكالة مهر للأنباء: قامت الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بصفتها أعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، بتفعيل آلية "الإعادة الفورية لعقوبات مجلس الأمن على إيران" لبدء عد تنازلي مدته 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات تلقائيًا. وقد لاقى هذا الإجراء ترحيبًا واسعا من قبل واشنطن على الفور؛ حيث صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في هذا الصدد بأن "الترويكا الأوروبية قد بدأت عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. هذا الإجراء هو رد مباشر على استمرار انتهاك إيران لالتزاماتها النووية. تدعم الولايات المتحدة قرار الترويكا وتدعو إيران إلى الدخول في مفاوضات دبلوماسية جادة". كما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن هذا الإجراء لا يعني "نهاية الدبلوماسية"، بل هو محاولة لتشجيع الحوار.

كتبت "The American Conservative": هذه الإجراءات ستدفع إيران نحو الدبلوماسية هو وهم خطير. الافتراض الرئيسي لتحرك الترويكا الأوروبية هو أن إيران هي المنتهك الوحيد للاتفاق، لكن هذا الافتراض يُعتبر تحريفًا تاريخيًا خطيرًا. كانت الولايات المتحدة هي أول من انسحب من الاتفاق عام 2018 وألحقت أضرارًا اقتصادية جسيمة بإيران من خلال حملة الضغط القصوى التي نُفذت خلال إدارة ترامب.

في ذلك الوقت، أصدرت الترويكا الأوروبية بيانات سياسية تدعم الاتفاق، لكنها لم تمتثل لالتزاماتها عمليًا، بل انضمت إلى واشنطن في فرض عقوبات تتجاوز الحدود الإقليمية على إيران. اتخذت طهران إجراءات في مواجهة هذا الفشل الأوروبي في تعويض واشنطن عن إخلالها بوعدها. كتب رضا نصري، الخبير في القانون الدولي الإيراني، على منصة التواصل الاجتماعي X: "لقد خفّضت إيران قانونيًا التزاماتها بموجب المادة 36 من الاتفاق النووي لإجبار الأطراف الأخرى على الوفاء بالتزاماتها. والآن، فإن الأوروبيين، الذين يصوّرون رد إيران القانوني على أنه انتهاك واضح، ما هم إلا حيلة ماكرة لتبرير إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران، وهي خطوة تحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة".

كما تعتقد روسيا، وهي دولة أخرى موقعة على الاتفاق النووي، أن الترويكا الأوروبية فقدت حقها القانوني في استخدام الآلية لإعادة فرض العقوبات فورًا.

وصرح دبلوماسي روسي رفيع المستوى مطلع على الأمر لـThe American Conservative” " أن موسكو تعتبر بعض تصرفات الأوروبيين انتهاكات أحادية الجانب للاتفاق، مثل تمديد حظر الأسلحة الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إيران حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي كان من المقرر أن ينتهي.

وجادل الدبلوماسي بأن مثل هذه الإجراءات تتعارض مع أحكام الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي يُقرّ به في القانون الدولي.

بدلاً من تنفيذ الخطة الأمريكية الإسرائيلية الفاشلة، ينبغي على أوروبا دعم تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يُعلّق العقوبات وينتهي في أكتوبر/تشرين الأول، لإفساح المجال لتهدئة متبادلة للتوتر والتوصل إلى اتفاق مؤقت. وقد اقترحت روسيا والصين بالفعل قرارًا بهذا الشأن. يسعى القرار في جوهره إلى تحقيق نفس الهدف الذي تدّعي الترويكا الأوروبية السعي إليه: كسب المزيد من الوقت للدبلوماسية، ولكن دون وضع شروط غير واقعية من شأنها أن تؤدي، على الأرجح، إلى جمود دبلوماسي.

بالطبع، لم يقتصر الأمر على أحدث تحرك غربي ضد إيران الذي زاد من حدة التوترات وقوض القانون الدولي. فقد قضت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في حرب الـ 12 يومًا في يونيو/حزيران على آخر ما تبقى من الثقة، وردّت طهران بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي خضم هذا الجدل الاستفزازي وردود الفعل، تسعى أوروبا الآن إلى تصعيد التوترات بالتهديد بإعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران فورًا. وفي حالة حرب الـ 12 يومًا ضد إيران، حمّلت طهران الأوروبيين مسؤولية الهجمات الإسرائيلية على أراضيها. بل إن المستشارة الألمانية أشادت بإسرائيل لقيامها "بأعمال الغرب القذرة" بقصف إيران.

بالإضافة إلى مطالب مثل الوصول الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية الإيرانية والكشف عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، فإن أحد الشروط الرئيسية للترويكا الأوروبية هو استئناف إيران للمفاوضات مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الترويكا نفسها جزء من خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي بطبيعة الحال قادرة على الاستقلال الدبلوماسي. لا يوجد سببٌ لربط موقفها بمحادثات ثنائية بين واشنطن وطهران، سوى التنازل المتعمد عن سلطتها للآخرين.

في حين يحثّ وزير الخارجية الأمريكي إيران على اتباع "دبلوماسية جادة"، لا يوجد ما يشير إلى أن واشنطن نفسها تنتهج هذا المسار. في الواقع، كانت الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات عندما هاجمت إسرائيل طهران في يونيو/حزيران، على ما يبدو بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. توقفت المحادثات بسبب إصرار إدارة ترامب على الخط الأحمر الإسرائيلي القاضي بعدم تخصيب اليورانيوم داخل إيران. لم تقبل طهران قط بهذا المطلب، ولا تُبدي أي نية لقبوله الآن، على الرغم من أن أحد قرارات الأمم المتحدة التي رفضتها الترويكا الأوروبية يتضمن حظرًا على التخصيب الإيراني.

ويُضيف الكاتب أن أوروبا نفسها قد تُفضّل نهجًا عدوانيًا لمعاقبة إيران على دعمها - كما يزعمون - حرب روسيا في أوكرانيا. في حين أن الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي (من وجهة نظرهما) لديهما أسباب وجيهة لإدانة دور إيران في أوكرانيا، فإن تفعيل إعادة فرض العقوبات فورًا لن يُساعد في حل المشكلة. على العكس من ذلك، من المرجح أن يدفع طهران أكثر نحو أحضان موسكو.

هناك بديل. فبدلاً من تنفيذ الخطة الأمريكية الإسرائيلية الفاشلة، ينبغي على أوروبا دعم تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يُعلّق العقوبات وينتهي في أكتوبر/تشرين الأول، لإفساح المجال لتهدئة متبادلة واتفاق مؤقت. في الواقع، اقترحت روسيا والصين قرارًا بشأن هذه القضية. يسعى القرار في جوهره إلى تحقيق نفس الهدف الذي تدّعي الترويكا الأوروبية السعي إليه: كسب المزيد من الوقت للدبلوماسية، ولكن دون وضع شروط غير واقعية من شأنها أن تؤدي، على الأرجح، إلى جمود دبلوماسي.

ينقل كاتب هذا المقال عن دبلوماسي روسي قوله إن دبلوماسيي الترويكا الأوروبية قد أعلنوا بالفعل عن نيتهم عرقلة الجهود الروسية والصينية في هذا الصدد.

ينظر كاتب هذا المقال أخيرًا إلى هذه القصة من المنظور الأوروبي ويكتب: إذا كان هدف الترويكا الأوروبية هو "احتواء البرنامج النووي الإيراني"، ومنع الحرب، وإبعاد طهران عن موسكو، فإن هذه المقامرة خطأ فادح. ومن خلال تفعيل آلية العودة الفورية لعقوبات مجلس الأمن ضد إيران، فإن الترويكا الأوروبية لا تمنع إيران النووية أو الحرب فحسب، بل تجعل كلا الأمرين أكثر احتمالا، في حين تتخلى عن استقلالها الاستراتيجي على الساحة العالمية.

/انتهى/