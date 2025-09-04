21 شهيداً وجريحاً في اعتداءات صهيونية على لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع النشرة الإخباري، أن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية أعلن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 17 آخرين في هجمات شنها الكيان الصهيوني أمس على مناطق متفرقة من البلاد.

وأكد التقرير أن شهداء هذه الهجمات هم من سكان خرائب وياطر وشبعا والطيبة.

كما أصيب ما لا يقل عن 16 شخصًا في الهجمات الليلية التي شنها الكيان الصهيوني على مناطق متفرقة من لبنان، والتي خلّفت، وفقًا للصور المتاحة، دمارًا كبيرًا، بينهم 11 لبنانيًا و5 فلسطينيين. ومن بين المصابين 4 أطفال.

منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحزب الله في لبنان، انتهك جيش الاحتلال الإسرائيلي الاتفاق آلاف المرات، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين اللبنانيين.

وقد أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم مؤخرا أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار نحو 3700 مرة منذ بدء وقف إطلاق النار بين الحزب والكيان الصهيوني.

/انتهى/