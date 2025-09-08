بقائي: لقاء وزير الخارجية مع كايا كلاس كان مفيداً/إيران تتابع قضية اختفاء أمير موسوي في مصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ إسماعيل بقائي بمناسبة المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة، وصرح في مؤتمر صحفي: "هذا الأسبوع فرصة للمسلمين للتفكير في التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها قضية فلسطين".

وفي إشارة إلى مآسي غزة، تابع: "خلال الساعتين أو الثلاث التي كنت أستعد فيها لهذا الاجتماع، اضطررت إلى تغيير أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين مرتين، لأن هذه الأرقام تتزايد كل لحظة".

وقال: "شهدنا هذا الأسبوع تصعيدًا في جرائم الإبادة الجماعية باستهداف الأحياء السكنية في غزة، وهو ما يتماشى مع خطة تهجير الفلسطينيين التي قوبلت بردود فعل من المجتمع الدولي. ويطالب المجتمع الدولي بشدة بوقف هذه الجرائم ومحاكمة مرتكبيها".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه "في الأسبوع الماضي، شهدنا واقعتين مؤسفتين في منطقتنا. ففي أفغانستان، وقع زلزال شرق البلاد، وأعلن الهلال الأحمر الإيراني استعداده له منذ البداية. أما الحدث الآخر فكان فيضانًا في باكستان، وأعلنا استعدادنا له".

موقف إيران من تقرير الوكالة الدولية

وبشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي: "لقد درسنا التقرير، وسنعكس مواقفنا رسمياً إلى الوكالة ومجلس الحكام. كنا نتوقع أن يصدر تقرير عادل يأخذ بالاعتبار الواقع الميداني والاعتداء على منشآتنا النووية، وهو هجوم كان يستوجب أن تتناوله الوكالة بشكل مفصل منعاً لتكراره مستقبلاً".

وأضاف: "استنتاجنا هو أن الوكالة باتت تدرك أن تنفيذ التعهدات النووية الإيرانية لا يمكن أن يستمر كما كان قبل الاعتداء. هذا حادث فريد، ولا توجد بروتوكولات محددة للرقابة في مثل هذه الظروف، والوكالة تفهم الآن ضرورة الأخذ بوجهة نظر إيران. وقد جرى بحث هذا الأمر في ثلاث جولات من المفاوضات في طهران وفيينا. لم نصل بعد إلى اتفاق نهائي، لكن مسار المحادثات كان إيجابياً. مفاوضونا أخذوا في الاعتبار الوقائع الميدانية، وقانون البرلمان، ورؤية المجلس الأعلى للأمن القومي. ونحن بانتظار إنجاز النص الخاص بالصيغة الجديدة للتعاون بين إيران والوكالة. في أيار/مايو الماضي نُقلت وثائق تخص وصول الوكالة إلى فيينا، وهو ما كان مخالفاً للبروتوكول، وقد أقرت الوكالة بأنه لم يكن يجب أن يحدث".

مفاوضات عراقجي في قطر

وفي ما يتعلق بالمباحثات بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في قطر، قال بقائي: "كانت المحادثات مفيدة. نحن نعتبر من واجبنا استثمار كل فرصة للدفاع عن مصالح البلاد، وتوضيح وجهات نظرنا، والتحذير من استغلال آلية الزناد. طُرحت خلال اللقاء عدة نقاط وأفكار، ونأمل أن تقود لاحقاً إلى مراجعة الأطراف الأوروبية لأساليبهم".

جميع اتهامات بريطانيا ضد إيران باطلة

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ردًا على التقرير الاتهامي الصادر عن البرلمان البريطاني بحق إيران، قائلاً: "هذا الأمر ليس جديدًا، وقد طُرح سابقًا، وهو تناقض واضح. فمن جهة، سجل بريطانيا في التدخلات ضد إيران معروف تمامًا، ومن جهة أخرى تواصل إطلاق الاتهامات من دون تقديم أدنى دليل. يجب النظر إلى ذلك في إطار التقليد البريطاني، إلى جانب الولايات المتحدة، لممارسة الضغوط على إيران. جميع هذه الاتهامات مرفوضة".

تغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية إلى وزارة الحرب حقيقة قائمة

وحول الجدل بشأن تغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية إلى وزارة الحرب، قال بقائي: "لقد اعترفوا بأمر واقع. نحن منذ فترات طويلة كنا نطلق في أدبياتنا الإعلامية على وزارة الدفاع الأميركية اسم وزارة الحرب، لأن ممارساتها تعكس هذا الوصف. ما جرى ليس إلا التعبير عن حقيقة قائمة، إذ إن هذه المؤسسة كانت على الدوام في حالة حرب مع الآخرين".

لا موعد محدداً لمفاوضات إيران مع أوروبا والوكالة

وعن موعد المفاوضات المقبلة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح بقائي: "خلال لقاء وزير الخارجية مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، طُرحت بعض المقترحات، ونحن وهم بحاجة للتشاور مع الجهات المختصة. لم يُحدد بعد موعد محدد، لكن الاتصالات مستمرة. أما بشأن جولة جديدة من المفاوضات مع الوكالة، فلا يوجد حتى الآن موعد محدد".

إيران تتابع قضية اختفاء أمير موسوي في مصر

وفي ما يتعلق بالأنباء حول اختطاف أمير موسوي في مصر، قال بقائي: "نعم، وصلنا هذا الخبر اليوم. هو ليس دبلوماسيًا، وقد دخل مصر بجواز سفر عراقي. ومن واجبنا متابعة قضيته والدفاع عن حقوقه عبر مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة".

الرد على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن قمة شنغهاي

وحول البيان الذي أصدرته كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بشأن قمة منظمة شنغهاي، علّق بقائي قائلاً: "ما طرحته يأتي في إطار النظرة الغربية القائمة على اعتبار المنافسين أعداء. لكن السؤال هو: أي قواعد ونظام تقصد السيدة كالاس؟ هل تشير إلى ما يجري في غزة؟ وهل تسمح قوانينهم بارتكاب إبادة جماعية بحق شعب كامل في فلسطين؟ هذه الادعاءات، بالنظر إلى أداء الاتحاد الأوروبي، لا تجد أي قبول لدى المجتمع الدولي، سوى في سياق العداء للدول الساعية للتقدم وحماية استقلالها".

قيود على حركة الوفد الإيراني في نيويورك

وحول القيود الأميركية على تنقل الوفد الإيراني في نيويورك خلال اجتماعات الأمم المتحدة، قال بقائي: "من الناحية القانونية، لا يحق للولايات المتحدة فرض مثل هذه القيود، لكنها تمارسها بانتهاك واضح للقوانين. لدينا برنامج كما في السابق لاستخدام هذه الفرصة لتوضيح مواقفنا. الرئيس سيشارك في هذا الاجتماع، ونحن أجرينا التنسيق اللازم لمتابعة الملفات".

وأضاف: "في ظل التطورات الجارية بالمنطقة، وعلى رأسها جريمة الإبادة ضد الفلسطينيين، نتوقع أن تكون القضية الفلسطينية محور اهتمام المجتمع الدولي ومطالبه الأساسية. هذه القيود فُرضت منذ سنوات طويلة على الدبلوماسيين الإيرانيين، وهي تتعارض مع التزامات الدولة المضيفة. وقد أبلغنا اعتراضنا الرسمي بهذا الخصوص".

يتبع..