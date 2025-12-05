هُزم العدو في حرب الـ 12 يوما، وإذا عاد إلى الجنون فسیهزم مرة أخرى

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال آية الله السيد "احمد خاتمي" خلال خطبة الجمعة اليوم : عبر قائد الثورة الإسلامیة عن 14 نقطة جوهرية حول نظرة الإسلام للمرأة خلال استقباله جمع من النساء الإيرانيات؛ وأکد قائد الثورة الإسلامیة: لم يسبق لإيران أن حظيت بهذا العدد من النساء المثقفات والمتعلمات وصاحبات الرأي كما هو الحال اليوم، وهذا يدل على مدى تقدير النظام للمرأة. وتتمتع المرأة بالاستقلالية والهوية وإمكانية التقدم في الإسلام، لكن النظرة الغربية تقوم على التبعية وذوبان هوية المرأة في الرجل. في الغرب، نشهد عدم احترام لشرف وکرامة المرأة، هناك، تُعتبر المرأة أداة مادية ووسيلة لمتعة الرجل.

وقال آية الله خاتمي إن قائد الثورة اإسلامیة أکد لوسائل الإعلام أنه فيما يتعلق بالمكانة الرفيعة للمرأة يجب اتباع المنظور الإسلامي والنظرة الإسلامية، وليس المنظور الغربي.

وأشار خطيب جمعة طهران إلى كلام قائد الثورة الإسلامية في رسالته المتلفزة إلى الشعب الإيراني،وقال: أكد قائد الثورة الإسلامیة في جانب آخر من تصريحاته الحکیمة أنه بعد حرب الـ12 يوما بدأ تشغيل مصنع التشويه للعدو، وكان ترامب الواهم ونتنياهو الكاذب يريدان إظهار إيران على أنها مهزومة في هذه الحرب، لكن الشعب الإيراني هزم أمريكا والكيان الصهيوني في حرب الـ12 يوما.