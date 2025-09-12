آية الله خاتمي: السبيل الوحيد لمواجهة الكيان الصهيوني هو المقاومة، ليس التوسل إلى الأمم المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد آية الله خاتمي: إن الطريق لمواجهة الكيان الصهيوني ليس التوسل إلى الأمم المتحدة. هذا الكيان يرتكب جرائمه أمام أعين العالم. والطريق الوحيد هو التركيز على القوة وسحقه.

وأضاف: لقد أكد المصلحون في العالم والإمام الخميني (رض) على ضرورة القضاء على هذه الغدة السرطانية. أقل ما يمكن للدول الإسلامية فعله هو قطع العلاقات السياسية والتجارية تمامًا مع هذا الكيان المتعطش للدماء.

كما أشاد بقافلة "صمود" العالمية، التي نُظمت بمشاركة أكثر من 70 سفينة من 44 دولة ومئات النشطاء العالميين، واعتبرها دليلاً قويًا على الوحدة التي تتجاوز الحدود والأديان والأيديولوجيات.

وفي إشارة إلى دور حزب الله اللبناني، قال آية الله خاتمي: نزع سلاح حزب الله خطر على العالم الإسلامي. حزب الله ذراع قوية للأمة الإسلامية، ويجب استخدام هذه القدرة لمواجهة الكيان الصهيوني.

وأكد إمام الجمعة في طهران على أهمية اتباع التعاليم الدينية، وقال: "مفتاح الفضاء الإلكتروني بيد أمريكا، والخط الذي يرسمونه ليس خطًا إلهيًا. يجب أن نسعى إلى خطٍّ منسجم مع الله، ونتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خير السبل هو سبيل النبي".

وأضاف آية الله خاتمي: بعد الحرب العالمية الثانية، كسرت إيران الإسلامية شوكة أمريكا العملاقة. الشعب الإيراني مع نظامه، وعلى مدى 43 عامًا مضى، حاول الأعداء دائمًا فصل الشعب عن الثورة والنظام، لكنهم لم يتمكنوا ولن يتمكنوا. لطالما أذهلت قوتنا العسكرية، وقدراتنا الصاروخية والطائرات المسيرة والدفاعية، الأعداء.

وتابع: لماذا يتجاهل البعض هذه الحقائق، وهي أن إيران كانت الدولة الوحيدة التي ردّت على القوى العظمى بعد الحرب العالمية الثانية؟ هذه الحقيقة تُظهر قوة النظام الإسلامي، ولن يسمح سماحة القائد لأحد بالتفاوض في هذا المجال.

