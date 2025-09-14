  1. إيران
زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر في محافظة "فارس"

هز زلزال بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر مدينة "كنارتخته" التابعة لقضاء كازرون في محافظة فارس.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن زلزالاً بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة "كنارتخته"، التابعة لقضاء كازرون بمحافظة فارس.

وحسب التقارير قد وقع هذا الزلزال على عمق 16 كيلومترًا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن أضرار محتملة.

