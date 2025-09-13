وزير الخارجية التركي: تل أبيب تسعى لتنفيذ "خطة إسرائيل الكبرى"

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة شهاب للأنباء، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر عُقد في معهد العلاقات الدولية بروما، عاصمة إيطاليا، الليلة الماضية (الجمعة)، أن تل أبيب تسعى إلى تنفيذ "مشروع إسرائيل الكبرى" ولن تتوقف أبدًا عن التوسع واحتلال المزيد من الأراضي.

وفي المؤتمر، دعا فيدان إلى قبول الواقع في قطاع غزة وكشف جرائم الكيان الصهيوني ضد الإنسانية كخطوة أولى نحو تحقيق عالم عادل.

وأوضح أن قضية غزة ستكون على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنها "اختبار للمجتمع الدولي للتمييز بين الواقع والأكاذيب".

وأكد فيدان: أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وأن دعم إيطاليا الصريح لهذه القضية سيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى.

في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الفاشل على قطر، أكد وزير الخارجية التركي على ضرورة إعادة تعريف أمن منطقة الخليج الفارسي، وقال: "من الواضح تمامًا أنه عندما يتعلق الموضوع بإسرائيل أمريكا لن تضمن الأمن، وهذا مصدر قلق كبير لدى دول مجلس تعاون الخليج الفارسي".

وأكد على ضرورة الضغط على تل أبيب ومخططاتها في سوريا، وفي إشارة إلى الأهداف التوسعية للكيان الصهيوني، قال إن إسرائيل تسعى إلى التقسيم والتشتيت والضعف في الدول المجاورة، ولا تريد أن تراها في وضع اقتصادي أو سياسي متفوق.

وحذر فيدان الكيان الصهيوني من أن محاولته خلق حالة من عدم الاستقرار وانعدام الأمن في الدول الأخرى لن تحقق له الرخاء والأمن.

/انتهى/